Диетолог рассказал, что можно, а что нельзя пить в жару

Идеальным напитком для утоления жажды в жаркую погоду является обычная питьевая вода. А вот от пакетированных соков и сладких газированных напитков лучше отказаться - они принесут больше вреда, чем пользы.

Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Если вода вам кажется "скучным" вариантом, то можно сделать ее более вкусной за счет фруктов. Для этого достаточно положить в стакан или в кувшин апельсин, лимон или любой другой фрукт на ваш выбор. Тогда вода приобретет соответствующий легкий вкус.

Что касается соков и газированных напитков, то их главным недостатком является высокая калорийность. А некоторые из них вообще не утоляют жажду - пить может захотеться еще больше. Это, в частности, относится к газировкам, где вместо сахара используют низкокалорийные подсластители.

- Парадокс в том, что подслащенные газированные напитки, даже с минимальным количеством калорий, вызывают такую реакцию, что вы не напиваетесь, - отметил Андрей Бобровский.

Что касается кваса, то он для утоления жажды в жару подходит только в том случае, если содержит мало сахара. В этом случае напиток не повлияет негативно на фигуру.