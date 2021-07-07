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07.07.2021 16:01
Рубрика: Общество

Эксперт назвал телефонное мошенничество национальным бедствием

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия, по оценке Сбербанка, оказалась в лидерах по телефонному мошенничеству, и ситуация приобретает характер национального бедствия. Об этом рассказал зампред банка Станислав Кузнецов.

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Он пояснил, что кибермошенники совершают около ста тысяч звонков в день. Девять из десяти владельцев мобильных телефонов сталкивались с обманщиками, а каждый десятый звонок российскому абоненту поступает от преступников.

За последние полтора года количество случаев выросло почти в два раза. По оценкам специалистов, сейчас действуют около 150-170 колл-центров, в каждом из которых по 30-40 "звонарей".

"Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия", - цитирует Кузнецова РИА Новости.

Ранее эксперты предупредили о новом способе мошенничества с рассылкой фишинговых писем.

Общество Компании Финансы Сбербанк

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