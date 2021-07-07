Эксперты предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники могут воспользоваться почтовым доменом gov.ru для рассылки фишинговых писем с вредоносным содержанием, предупреждает администрация RSNet (Russian State Network).

"Рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях", - приводит сообщение компании РИА Новости.

Мошенники часто берут на вооружение государственные сервисы. Люди доверяют доменам, похожим на государственные, объясняет директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина. Кроме того, письма из госорганов априори считаются важными, а потому обязательно просматриваемыми.

Начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд призвал не терять бдительность и перепроверять всю входящую информацию, обращая внимание на любое сомнительное поведение собеседников. "С виду легальное письмо может содержать, например, ненастоящие телефонные номера. Перезвонив по ним вас могут втянуть в "телефонный фишинг" или призвать переходить по каким-то ссылкам, загружать какие-то вложения, предоставить ту или иную информацию", - указал эксперт.

Ранее эксперты обозначили популярное у мошенников время для звонков. Своих потенциальных жертв аферисты набирают в самые неудобные для них моменты: ранним утром, ночью, в разгар рабочего дня понедельника. Задача злоумышленников - застать жертву в то время, когда ей сложнее всего критически анализировать информацию. Поэтому необходимо приучить себя не принимать серьезные решения "здесь и сейчас". Лучше взять паузу, чтобы все обдумать или посоветоваться с близкими, говорят эксперты.