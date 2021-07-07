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Текст:   Евгения Думанская 
16:42 07.07.2021

Fitch прогнозирует рост ипотечного портфеля в РФ на 25% в 2021 году

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, в этом году ипотечный портфель в России вырастет на 25%.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры

Как отметили в агентстве, эксперты прогнозируют существенный рост за счет продления программы субсидирования и остающихся низкими процентных ставок.

Льготная ипотека действует до 1 июля 2022 года, однако были изменены условия. Теперь жилье в новостройке можно купить по ставке до 7%, а максимальная сумма кредита ограничена тремя миллионами рублей для всех регионов.

Ипотечные ставки уже начали расти вслед за ключевой ставкой, которая пока, вероятно, продолжит повышение. Согласно прогнозам экспертов, по итогам года ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5 - 10,5%.

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