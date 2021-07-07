Иммунолог заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе

Иммунолог Жан-Люк Гала предупредил о четвертой волне коронавируса в Европе. "Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас", - сказал он.

По словам профессора, в одной только Франции количество ежедневно выявляемых случаев SARS-CoV-2 всего за несколько дней выросло в шесть раз. Например, 28 июня - инфицированных было 509, а 3 июля - уже около 3 тысяч. Это связано с распространением более заразного штамма "Дельта". Существующие вакцины против него менее эффективны

"В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно", - цитирует доктора РИА Новости.

Гала добавил, что четвертая волна COVID-19 будет "гораздо менее сильной, чем предыдущие".