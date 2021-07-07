Инфекционист оценил необходимость локдауна в России

Вводить локдаун из-за коронавируса в России нет смысла, считает инфекционист Евгений Тимаков.

На пресс-конференции об эпидситуации в стране он сказал, что не видит смысла в локдауне. Вакцинация должна будет охватить 60% взрослых граждан, к ним добавятся те, кто получит иммунитет после болезни. Таким образом будет сформирован коллективный иммунитет.

"Не локдаун. Я бы усилил, наверное, к концу отпускного периода, дистанционную работу", - цитирует Тимакова РИА Новости.

Во всех российских регионах проводится бесплатная вакцинация от коронавируса. В стране зарегистрированы три двухкомпонентные вакцины разного принципа действия.

Кстати, Тимаков также рассказал, что сейчас в мире уже есть случаи, когда люди заражаются коронавирусом в третий раз, и болезнь может быть более тяжелой, чем в первый или второй.