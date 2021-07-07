Врачи фиксируют случаи заражения COVID-19 в третий раз

Врачи фиксируют случаи заражения коронавирусом у пациентов, которые уже дважды перенесли COVID-19 до этого. Об этом сообщил вирусолог Евгений Тимаков.

"Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", - сказал он в комментарии ТАСС.

Эксперт пояснил, что иммунный ответ на инфекцию у переболевших может быть не таким сильным, как после вакцинации.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России должен сформироваться ближайшей осенью. По его словам, Россия - единственная страна, где врач может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины, что важно в случае наличия у пациентов противопоказаний или аллергических реакций.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".