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07.07.2021 15:55
Рубрика: Общество

Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) получил от Instagram официальное сообщение, в котором сказано, что аккаунт архиерея заблокирован "за нарушения условий использования ресурса".

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Как сообщил митрополит Иларион в интервью РИА Новости, блокировку его аккаунта в социальной сети Instagram он связывает со своей позицией по прививкам от коронавируса. Дело в том, что священнослужитель активно выступает за вакцинацию. В перечислении якобы допущенных митрополитом нарушений - "неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации", "публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права".

Митрополит Иларион выразил мнение, что аккаунт был заблокирован после жалоб на него противников вакцинации от коронавируса.

"Сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. - сказал он. - Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей".

На момент блокировки на аккаунт митрополита было подписано 52 тысячи человек. Ранее он высказывался в поддержку обязательной вакцинации 60 процентов сотрудников ряда отраслей. Также священнослужитель заявлял, что считает необходимым приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения коронавирусом.

Общество СМИ и соцсети Общество Религия Вакцинация от коронавируса

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