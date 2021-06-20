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20.06.2021 00:16
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион поддержал решения по вакцинации 60% работников ряда сфер.

Текст: Елена Яковлева

Положительно относится к инициативе властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации 60 процентов сотрудников ряда отраслей председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Мишустин: Решение ряда регионов об обязательной вакцинации защитит людей

"Я положительно отношусь к этой инициативе, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". - Очень желательно, конечно, соблюдение принципа добровольности в отношении прививок, того принципа, который с самого начала был заявлен. Но есть и принцип ответственности людей за жизни других людей".

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми​​​. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге ранее назвал обстановку с заболеваемостью в Москве драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг с пониманием.

Общество Здоровье Общество Религия Вакцинация от коронавируса

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