Юрист разъяснил, на кого распространяются новые правила въезда в Россию

Возвращающимся из-за границы, в том числе из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии гражданам России до прибытия домой необходимо заполнить на Едином портале государственных услуг анкету. А после прибытия, причем любым видом транспорта - воздушным, автомобильным, железнодорожным, водным, в течение трех дней сдать ПЦР-тест и выложить результаты на том же портале. До получения результата нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или фактического пребывания, пояснил "Российской газете" новые правила въезда в России заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости