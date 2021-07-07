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07.07.2021 00:15
Рубрика: Экономика

Юрист разъяснил, на кого распространяются новые правила въезда в Россию

Текст: Ольга Игнатова
Возвращающимся из-за границы, в том числе из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии гражданам России до прибытия домой необходимо заполнить на Едином портале государственных услуг анкету. А после прибытия, причем любым видом транспорта - воздушным, автомобильным, железнодорожным, водным, в течение трех дней сдать ПЦР-тест и выложить результаты на том же портале. До получения результата нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или фактического пребывания, пояснил "Российской газете" новые правила въезда в России заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

В свою очередь гражданам государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающих по воздуху из Армении, Беларуси и Киргизии необходимо подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР-тестирования с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". А вот после пересечения границы с Абхазией проходить тестирование не требуется. Такие разъяснения ранее давал Роспотребнадзор.

Фото: iStock
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Напомним, что с седьмого июля вступает в силу новый порядок въезда россиян из-за рубежа. Так, привитые или переболевшие COVID-19 граждане смогут не сдавать ПЦР-тест после возвращения в страну.

"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", - говорится в постановлении главного Государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Все остальные должны сдать один ПЦР-тест в течение трех дней после возвращения. До получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Экономика Туризм Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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