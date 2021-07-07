Юрист разъяснил, на кого распространяются новые правила въезда в Россию

В свою очередь гражданам государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающих по воздуху из Армении, Беларуси и Киргизии необходимо подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР-тестирования с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". А вот после пересечения границы с Абхазией проходить тестирование не требуется. Такие разъяснения ранее давал Роспотребнадзор.
Напомним, что с седьмого июля вступает в силу новый порядок въезда россиян из-за рубежа. Так, привитые или переболевшие COVID-19 граждане смогут не сдавать ПЦР-тест после возвращения в страну.
"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", - говорится в постановлении главного Государственного санитарного врача России Анны Поповой.
Все остальные должны сдать один ПЦР-тест в течение трех дней после возвращения. До получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции.