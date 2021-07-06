Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян

Роспотребнадзор изменил порядок въезда россиян из-за рубежа. Так, привитые или переболевшие COVID-19 смогут не сдавать ПЦР-тест после возвращения в страну.

"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", - говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Все остальные должны сдать один ПЦР-тест в течение трех дней после возвращения. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

Новые правила вступают в силу с 7 июля.