Современные деликатесы будут уходить из нашего меню. Стейки и эскалопы, шашлыки и бефстроганов останутся в фильмах и воспоминаниях. Им не место в еде будущего, контуры которой сейчас начали формироваться в ведущих странах.

Не отстает и Россия. Во всяком случае, свое "блюдо" в меню будущего вносят энтузиасты, которые в рамках Национальной технологической инициативы разработали "дорожную карту" FoodNet. Их девизом можно назвать знаменитые слова Гиппократа: "Пусть еда будет вашим лекарством, а лекарство вашей едой". Такой подход разрабатывается одним из авторов "дорожной карты", профессором Анатолием Скальным, зав. лабораторией молекулярной диетологии Сеченовского университета, вице-президентом Института микроэлементов ЮНЕСКО.

- Идея довольно простая. Надо разложить человека на молекулы и атомы, посмотреть изменения в балансе ваших химических элементов. Чего не хватает, а что в избытке. Именно дисбаланс является причиной многих болезней. И на основе этих данных создать вашего цифрового двойника, - объясняет профессор Скальный. - Но это только первый шаг. Надо разработать аналогичные двойники для всех пищевых продуктов, указав в них содержание химических элементов. А дальше все действительно просто. Вы пришли в магазин, приложили карточку своего двойника к списку продуктов, и искусственный интеллект вам подберет индивидуальное меню, которое поправит ваши дисбалансы. И тогда все будет по Гиппократу: лечить должны не лекарства, а еда. Она лучшее лекарство.

Анатолий Скальный уверен, что питание FoodNet можно реализовать уже сегодня. Во всяком случае, никаких научных проблем нет. Кто-то скажет, что профессор слишком оптимистичен, во всяком случае, такие двойники - дело не ближайшего будущего. Но как тогда назвать планы, которые уже сейчас строят эксперты ведущих стран. По их оценкам, производство мясной и молочной промышленности в США и других странах к 2030 году сократится более чем на 50% и почти на 90% - к 2035 году. Рынок говяжьего фарша на 70%, стейков - на 30%, молочный рынок - почти на 90%. А к 2040 году искусственная эрзац-еда займет 60% всего рынка питания. По сути, она должна поставить крест на современном животноводстве.

Что может заставить человека отказаться от любимых деликатесов? Прежде всего климат, который сегодня превращается в мирового диктатора, ломающего многие основы миропорядка. Все, что работает на рост температуры на планете, становится персоной "нон грата". Попадает под санкции, в том числе и нынешнее сельское хозяйство, особенно животноводство. А корова вообще объявлена одним из самых злостных загрязнителей окружающей среды. Оказывается, для получения 225 граммов гамбургера в атмосферу нужно выбросить столько же парниковых газов, как и при поездке на автомобиле на расстояние 16 километров.

Но это не все. Врачи давно бьют тревогу: мясо переполнено различными антибиотиками. Причем из-за устойчивости к ним бактерий дозы лекарств постоянно увеличиваются. Только за последние восемь лет она выросла в 3 раза. Все это мы поглощаем вместе с деликатесами. Кроме того, если не хотим бороться с новой формой свиного или куриного гриппа, то пора думать об альтернативах.

Свой вклад в наше меню принесла пандемия. "Она спутала все карты, так как вносит много неопределенности в жизнь и каждого человека, и всех землян, - говорит Анатолий Скальный. - Мы прежде всего хотим стабильности, ясности, но сейчас все очень быстро меняется, а главное, не понятно, что нас ждет в будущем. Поэтому надо быть готовыми к самым разным сценариям".

Выход, который может, говоря образно, разрубить все проблемы, предлагается неожиданный - пища из воздуха! Еще недавно "воздушная" еда воспринималась как фантастика. А сейчас в Финляндии и Израиле уже заработали пилотные установки, которые воплощают ее в реальный продукт.

По утверждению авторов, идея родилась на заре космической эры. Тогда ученые задумались, чем кормить людей, которым предстоит долго находиться в космосе. Одним из вариантов сырья рассматривался воздух. Но посчитали и решили, что неэффективно и дорого. Сейчас ученые придумали технологию, чтобы космическую идею реализовать.

Из микробов можно делать не только протеиновый порошок, но и заменители почти всех мясных и молочных продуктов

В чем суть? Как известно, любой белок состоит из тех же элементов, что и воздух. Это азот, водород, углерод, кислород. Разница только в соотношениях и конфигурациях атомов. Кроме того, кислород и водород воздуха "связаны" в виде водяного пара. Поэтому приготовление "воздушной" пищи начинается с обработки пара. С помощью электричества (обычный электролиз) пар разбивается на кислород и водород. А дальше к ним добавляются углекислый газ и небольшое количество микроэлементов. Затем эту смесь "подают на стол" специальным микробам, которые из этих компонентов создают клетки, содержащие до 60 процентов белка, а также аминокислоты, аналогичные тем, что присутствуют в сое или съедобных водорослях.

После термообработки этого "варева" получается порошок, напоминающий по вкусу и внешнему виду пшеничную муку. Это очень питательное вещество: примерно наполовину состоит из белков, на четверть - из углеводов, остальное - жиры и нуклеиновые кислоты. По расчетам исследователей, один килограмм такого порошка способен обеспечить суточной нормой полезных веществ 7-10 человек.

Конечно, "воздушный" продукт дороже естественного, но авторы идеи уверены, что уже через пять, максимум восемь лет он сравняется по цене с соей, а затем станет дешевле ее.

Эксперты уже заговорили о грядущем крахе молочного и мясного животноводства, да и сельского хозяйства вообще. По их убеждению, производство еды за счет бактерий окажется в 20 тысяч раз эффективнее традиционных способов получения пищи. Из микробов можно делать не только протеиновый порошок, но и заменители почти всех мясных и молочных продуктов.

И самое главное - еда будущего не вредит климату и окружающей среде. При производстве мяса "из пробирки" будет использовано на 96% меньше воды и на 99% - земли. Выбросы углекислого газа сократятся на 80%. Чтобы накормить все человечество, хватит совсем небольших площадей. В прошлом останутся всяческие пестициды и минеральные удобрения. Этот метод может решить проблему голода в развивающихся странах, позволит производить еду даже в пустыне, на Северном полюсе. И в космосе. Отправляясь к далеким планетам, не придется запасаться провиантом. Все будет в выдыхаемом воздухе.

Но захочется ли есть "воздушные" шашлыки и стейки? Ведь еда - одно из главных удовольствий человека. Но "воздушную пищу" в сыром виде никто и не предлагает. Из такого порошка можно делать любые продукты: и хлеб, и сосиски, и шашлыки, и салаты и т. д. Более того, энтузиасты еды будущего уверены, что превратить воздушные шашлыки и стейки в "смак" не такая большая проблема. Науке она вполне по плечу, так что человек еще пальчики оближет.