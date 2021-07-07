Китай запретил строить здания выше 500 метров

Проекты зданий выше 500 метров больше не будут одобряться в Китае, об этом заявила Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC), сообщает 7 июля гонконгское издание The South China Morning Post.

Хотя в Китае находятся около половины самых высоких зданий мира, власти пришли к выводу, что такая тенденция скорее вредна и приводит к угрозе безопасности зданий, а также - появлению слишком большого количества офисов.

Согласно распоряжениям NDRC, количество новых зданий высотой более 250 метров должно быть ограничено, а те, что имеют высоту более 100 метров, должны быть соответственным образом масштабированы и иметь свободный доступ для пожарных на случай возгорания.

Возможно, причиной стал инцидент в мае, когда в Шэньчжэне на юге Китая пришлось эвакуировать находящихся в 350-метровом небоскребе, потому что он стал угрожающе раскачиваться по непонятной причине - возможно, из-за ветра, колебаний, вызванных движением поездов метро или скачками температуры воздуха.