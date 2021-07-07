Новости

Голикова: Темпы вакцинации за неделю выросли в 1,8 раза 16:30
Путин встретится со школьниками и запустит движение по ЦКАД 16:09
Угрожавший Медногорску крупный степной пожар ликвидирован 16:07
Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата 16:06
Литва намерена построить стену на границе с Беларусью из-за мигрантов 16:03
Эксперт назвал телефонное мошенничество национальным бедствием 16:01
Петербургский суд запретил мультсериал "Happy tree friends" 16:00
Начались серийные поставки в войска БМПТ "Терминатор-2" 15:56
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона 15:55
Представители театра: Вера Алентова не в реанимации 15:55
Сбербанк оценил потери российской экономики от кибератак 15:54
Мишустин выделил Управлению делами президента почти 1 млрд рублей 15:46
Супруга президента Гаити умерла в больнице после нападения 15:43
Два российских гребца исключены из состава олимпийской команды на Игры-2020 в Токио 15:37
Китай запретил строить здания выше 500 метров 15:26
Центр Чумакова заявил об эффективности "КовиВака" против штамма "дельта" 15:18
На Среднем Урале оценили вероятность введения QR-кодов 15:14
Минсельхоз разъяснил виноделам порядок использования слова Champagne 15:10
В школах 10 регионов начнут работать советники директоров по воспитанию 15:01
Моргенштерн заплатит штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков 15:00
Умер актер Игорь Андреев 14:53
Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках 14:52
МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском 14:51
Матч сборных России и Словакии в отборе ЧМ-2022 пройдет в Казани 14:51
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 15:26
Рубрика: В мире

Китай запретил строить здания выше 500 метров

Текст: Константин Волков

Проекты зданий выше 500 метров больше не будут одобряться в Китае, об этом заявила Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC), сообщает 7 июля гонконгское издание The South China Morning Post.

В центре Токио загорелся строящийся небоскреб

Хотя в Китае находятся около половины самых высоких зданий мира, власти пришли к выводу, что такая тенденция скорее вредна и приводит к угрозе безопасности зданий, а также - появлению слишком большого количества офисов.

Согласно распоряжениям NDRC, количество новых зданий высотой более 250 метров должно быть ограничено, а те, что имеют высоту более 100 метров, должны быть соответственным образом масштабированы и иметь свободный доступ для пожарных на случай возгорания.

Возможно, причиной стал инцидент в мае, когда в Шэньчжэне на юге Китая пришлось эвакуировать находящихся в 350-метровом небоскребе, потому что он стал угрожающе раскачиваться по непонятной причине - возможно, из-за ветра, колебаний, вызванных движением поездов метро или скачками температуры воздуха.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
Супруга президента Гаити умерла в больнице после нападения
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске