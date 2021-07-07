Lada Largus стал дважды самой продаваемой моделью в июне

Lada Largus в июне 2021 года попал в список 25 самых продаваемых моделей на российском рынке дважды: как пассажирский универсал и как лёгкий коммерческий транспорт.

Пассажирская версия Largus VP заняла десятое место с результатом 3982, что больше, чем в июне 2020 года на 606 машин.

Коммерческие модификации Largus VU - на 25 месте: в прошлом месяце дилеры продали 1700 автомобилей, прирост составил 883 единицы.

В марте 2021 года состоялся старт продаж обновлённого Lada Largus. В настоящее время цена на 5-местный универсал начинается от 749 900 рублей, версия на 7 мест обойдётся в 867 900 рублей. Купить Lada Largus Cross можно минимум за 924 900 рублей, фургон - от 744 900 рублей.

Всё семейство модели предлагается с бензиновыми двигателями 1.6 литра мощностью 90 и 106 л.с., оба работают в паре с 5-ступенчатой МКП.