Новости

Умер актер Игорь Андреев 14:53
Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках 14:52
МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском 14:51
Матч сборных России и Словакии в отборе ЧМ-2022 пройдет в Казани 14:51
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 14:49
В России нашли способ борьбы с недобросовестными производителями "молочки" 14:42
Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода должника от списания 14:37
Названа причина пожара с шестью погибшими под Смоленском 14:29
Минстрой разработал законопроект о совершенствовании системы капремонта 14:25
Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год общаться с жителями 14:24
Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке 14:23
Карантинный дневник. Как прошел восьмой день 14:23
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке 14:16
В Каталонии создан фонд для оплаты штрафов за продвижение идей независимости 14:15
Производство шампанского в России в первом полугодии упало почти на 40% 14:00
В Омске передали в суд дело бутлегеров 13:47
Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на лечебные пляжи 13:43
Вышел русский трейлер приквела серии боевиков Kingsman 13:40
Мишустин поручил заняться проблемой незаконного оборота COVID-справок 13:40
ФАС и Генпрокуратура проверят цены на металл 13:35
В Британии оправдали троих темнокожих спустя 50 лет 13:34
Россияне в июне взяли рекордный объем кредитов наличными 13:27
Убит президент Гаити Жовенель Моиз 13:24
СМИ: Правительство Японии введет в Токио режим чрезвычайной ситуации 13:21
Армия Украины при помощи США отработала бои с населением 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 14:23
Рубрика: Власть

Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала горем для всей России крушение пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

Фото: МЧС России
Минтранс: В авиакатастрофе с Ан-26 никто не выжил

"Глубоко опечалена известием о трагедии на Камчатке, в результате которой потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. Безвременно оборвались жизни людей, находящихся на борту. Это невосполнимая утрата для их родных и близких, коллег и товарищей, огромное горе для жителей края и всей нашей страны", - говорится в телеграмме на имя губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Глава верхней палаты уверена, что "органы государственной власти региона сделают все возможное для выяснения обстоятельств произошедшего, окажут необходимую поддержку семьям погибших".

Авиакатастрофа на Камчатке произошла 6 июля. Самолет Ан-26 совершал полет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, но внезапно перестал выходить на связь. Спустя несколько часов его обломки нашли примерно в четырех километрах от пункта назначения - на суше и в воде. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе девочка 2014 года рождения. Выживших нет. Спасатели обнаружили на месте крушения тела 19 погибших.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Крушение Ан-26 на Камчатке

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Российские Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
Убит президент Гаити Жовенель Моиз
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле