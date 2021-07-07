Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала горем для всей России крушение пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

"Глубоко опечалена известием о трагедии на Камчатке, в результате которой потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. Безвременно оборвались жизни людей, находящихся на борту. Это невосполнимая утрата для их родных и близких, коллег и товарищей, огромное горе для жителей края и всей нашей страны", - говорится в телеграмме на имя губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Глава верхней палаты уверена, что "органы государственной власти региона сделают все возможное для выяснения обстоятельств произошедшего, окажут необходимую поддержку семьям погибших".

Авиакатастрофа на Камчатке произошла 6 июля. Самолет Ан-26 совершал полет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, но внезапно перестал выходить на связь. Спустя несколько часов его обломки нашли примерно в четырех километрах от пункта назначения - на суше и в воде. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе девочка 2014 года рождения. Выживших нет. Спасатели обнаружили на месте крушения тела 19 погибших.