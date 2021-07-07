МИД РФ: В США придумывают небылицы о причастности России к кибератакам

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал сообщения о "взломе" серверов Республиканской партии, совершенных якобы российскими хакерами.

По его словам, в США продолжают "придумывать небылицы о хакерских атаках, связанных с Россией".

Причина подобных утверждений в том, что в Америке много тех, кому нежелательна хоть какая-то нормализация отношений. Вместе с тем дипломат надеется, что послу РФ в США Анатолию Антонову, который недавно вернулся к месту работы после консультаций в Москве, будет обеспечен в Вашингтоне "должный круг общения".

"Мы очень рассчитываем, что наши американские коллеги будут обеспечивать ему должный уровень и круг общения, потому что с контактами все же по-прежнему не до конца отлажено, несмотря на то, что послы действительно вернулись и у посла США Джона Салливана фактически сразу после его возвращения наметился достаточно широкий круг общения в Москве. Здесь важна взаимность", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

По словам замминистра, шанс на нормализацию отношений "не просто есть, он больше, чем думалось многим до саммита, и тем непростительнее будет, если мы его сейчас упустим". Однако, продвижению вперед мешает, по его выражению, "кубатура шлака".

"Множество обстоятельств затрудняют движение вперед: это и негативный фон по отношению к России в США в СМИ и на Капитолийском холме, это и большая запущенность множества вопросов, когда приходится тратить время и усилия на то, чтобы "поднять пласты", убрать скопившиеся наслоения. Кубатура большая у всего этого шлака, который приходится убирать", - подчеркнул Рябков.

Он отметил также, что Вашингтон будет расширять санкции против России. "Думаю, этого не избежать, - сказал он. - США не могут просто отказаться от санкционной политики, даже сознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность".