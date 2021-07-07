Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации

Министерство здравоохранения России опубликовало приказ о порядке направления граждан на углубленную диспансеризацию. Об этом сообщили в ведомстве.

В заявлении пресс-службы говорится, что приоритетом будут пользоваться россияне, которые перенесли коронавирусную инфекцию при наличии хронических заболеваний и без них.

В приказе ведомства уточняется, что углубленную диспансеризацию могут пройти и граждане, по которым отсутствуют сведения о перенесенном COVID-19. Для этого нужно будет подать заявление в произвольной форме на имя руководителя медорганизации, где наблюдается пациент.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что переболевших россиян будут приглашать пройти обследование. Углубленная диспансеризация стартовала с 1 июля, однако подчеркивалось, что ее проведение зависит от эпидситуации в конкретных регионах.