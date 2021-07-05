Переболевших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование

"Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации", - отметил он (цитата по ТАСС).
В результате осмотра врачи выяснят, нужна ли гражданину помощь или госпитализация, уточнил Мурашко.
В России с 1 июля стартовала углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. В рамках программы граждане могут пройти ряд специфических обследований, направленных на выявление неблагоприятных последствий коронавируса.