Моргенштерн заплатит штраф в 100 тыс рублей за пропаганду наркотиков

Рэпер Моргенштерн должен будет заплатить штраф в 100 тысяч рублей в рамках дела о пропаганде наркотиков. Как сообщили в Мосгорсуде, суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов исполнителя на решение Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении. В итоге, суд постановил оставить решение районного суда без изменения, и не удовлетворять жалобу.

Претензии сотрудников МВД были связаны с текстами песен двух песен. В рамках этого дела было проведено несколько экспертиз. В итоге суд пришел к выводу, что пропаганда наркотиков имеет место.

Как сообщала "Российская газета", вскоре Зюзинский районный суд также рассмотрит административное дело в отношении журналиста и видеоблогера Юрия Дудя по статье о пропаганде наркотиков. Видеоблогер, по мнению правоохранителей, в двух интервью, взятых у украинского блогера Ивангая и Моргенштерна, вел пропаганду наркотиков и психотропных веществ.