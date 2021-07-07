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07.07.2021 15:00
Рубрика: Культура

Моргенштерн заплатит штраф в 100 тыс рублей за пропаганду наркотиков

Текст: Александр Степанов

Рэпер Моргенштерн должен будет заплатить штраф в 100 тысяч рублей в рамках дела о пропаганде наркотиков. Как сообщили в Мосгорсуде, суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов исполнителя на решение Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении. В итоге, суд постановил оставить решение районного суда без изменения, и не удовлетворять жалобу.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Претензии сотрудников МВД были связаны с текстами песен двух песен. В рамках этого дела было проведено несколько экспертиз. В итоге суд пришел к выводу, что пропаганда наркотиков имеет место.

Как сообщала "Российская газета", вскоре Зюзинский районный суд также рассмотрит административное дело в отношении журналиста и видеоблогера Юрия Дудя по статье о пропаганде наркотиков. Видеоблогер, по мнению правоохранителей, в двух интервью, взятых у украинского блогера Ивангая и Моргенштерна, вел пропаганду наркотиков и психотропных веществ.

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