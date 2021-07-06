Суд 23 июля рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя

Зюзинский районный суд Москвы 23 июля рассмотрит административное дело в отношении журналиста и видеоблогера Юрия Дудя по статье о пропаганде наркотиков. В суде уточнили, что рассмотрение назначено на 09.30 утра.

Дело было заведено 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД России. Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях "пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Блогеру грозит штраф в размере до полутора миллиона рублей.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее пояснила, что в ходе экспертиз были подтверждены факты пропаганды наркотических веществ в двух интервью, взятых у гостей журналистом. Речь о беседе с украинским блогером Ивангаем и музыкантом Моргенштерном. Именно Лига безопасного интернета обратилась в столичную полицию с просьбой проверить интервью на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ. В середине июня Зюзинский райсуд вернул это дело в полицию на доработку.

В свою очередь рэпер Моргенштерн не так давно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд пришел к выводу, что в двух песнях исполнителя содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал его на 100 тысяч рублей.