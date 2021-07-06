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06.07.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

Суд 23 июля рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя

Текст: Иван Петров

Зюзинский районный суд Москвы 23 июля рассмотрит административное дело в отношении журналиста и видеоблогера Юрия Дудя по статье о пропаганде наркотиков. В суде уточнили, что рассмотрение назначено на 09.30 утра.

Фото: iStock
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Дело было заведено 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД России. Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях "пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Блогеру грозит штраф в размере до полутора миллиона рублей.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее пояснила, что в ходе экспертиз были подтверждены факты пропаганды наркотических веществ в двух интервью, взятых у гостей журналистом. Речь о беседе с украинским блогером Ивангаем и музыкантом Моргенштерном. Именно Лига безопасного интернета обратилась в столичную полицию с просьбой проверить интервью на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ. В середине июня Зюзинский райсуд вернул это дело в полицию на доработку.

В свою очередь рэпер Моргенштерн не так давно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд пришел к выводу, что в двух песнях исполнителя содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Административное право Борьба с наркотиками

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