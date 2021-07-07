На КамАЗе нашли простой способ искоренить производственный брак

На заводе КамАЗ в Набережных Челнах в цехе сварки деталей кабин в рамках программы повышения качества продукции в виде эксперимента была внедрена наглядная демонстрация наиболее распространенных видов брака - смещения приваренных гаек, некачественной сварки из-за неверно установленных режимов сварки и прочих.

Эксперимент показал высокую эффективность, уровень дефектности по демонстрируемым процедурам снизился до нуля.

Для демонстрации в цехе сварки деталей кабин были установлены восемь инфоматов, которые прежде были установлены в цехе штамповки рамы и показывали видеосюжеты о работе профсоюза.

Успех эксперимента побудил руководство расширить его рамки демонстрацией работы со стандартными операционными картами. На предприятии рассчитывают таким образом искоренить непреднамеренные ошибки при их заполнении.

На линиях, на которых опробован новый процесс, изготавливают детали магистрального тягача КамАЗ-54901 с кабиной нового поколения K5 (унифицирована с Mercedes-Benz Actros BM963 образца 2012 года).