На новую выплату одиноким родителям было подано более 770 тысяч заявлений

Более 1,1 миллиону граждан в этом году планируется назначить пособие как одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте 8-17 лет, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Выплата введена с 1 июля по распоряжению президента. "По состоянию на 7 июля гражданами уже подано свыше 770 тысяч заявлений", - сообщил глава Минтруда на совещании у Владимира Путина. На это пособие федеральный бюджет направит более 36 миллиардов рублей.

Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей - около 5650 рублей ежемесячно. Для назначения пособия достаточно подать одно заявление на портале государственных услуг.