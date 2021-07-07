Хакеры не получили доступа к данным комитета Республиканской партии США

Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) опроверг сообщения агентства Bloomberg о кибервзломе сервера RNC. Об этом заявил шеф аппарата RNC Ричард Уолтер, отметив, что речь идет о внешнем провайдере IT-услуг, а не о самом комитете.

По его словам, на выходных стало известно о взломе стороннего провайдера Synnex, пишет РИА Новости. Было принято решение немедленно заблокировать доступ к облачному сервису RNC из этой сети. "Наша команда работала с Microsoft над изучением наших систем", - рассказал Уолтер, добавив, что после тщательного расследования было установлено, что ни к каким данным нацкомитета партии хакеры доступ не получили.

Ранее посольство РФ в США категорически отвергло причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами". Так дипломаты отреагировали на совместный доклад американских и британских спецслужб о хакерских атаках. Дипломаты выразили надежду, что США откажутся от практики голословных обвинений и сосредоточатся на профессиональной работе с российскими экспертами в области борьбы с киберкриминалом.