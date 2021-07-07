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07.07.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный BMW X7 получит фары в стиле Skoda

Текст: Михаил Азнавуров
Прототип обновленного BMW X7. Фото: motor1.com Прототип обновленного BMW X7. Фото: motor1.com
Прототип обновленного BMW X7. Фото: motor1.com

BMW представит обновленную версию полноразмерного кроссовера X7 в конце нынешнего года. Чем ближе премьера, тем меньше маскирующего покрова на тестовых прототипах модели - последние снимки обновленного BMW X7 на испытаниях, сделанные в Германии, уже дают общую картину изменений во внешнем облике автомобиля.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Прежде всего, радикально преобразится передняя часть кроссовера, фара BMW X7 после обновления будет выполнена в виде двух разделенных элементов, верхний совместит функции дневных ходовых огней и указателей поворота, нижний - ближнего и дальнего света - примерно так, как, например, на кроссовере Skoda Kamiq.

Фирменные "ноздри" радиаторной решетки останутся массивными, но изменят форму - внешний боковой контур выполнят под более острым углом, как на новой "тройке" G20. Другой станет и конфигурация элементов переднего бампера.

Как ни странно, но снимков интерьера прототипов обновленного BMW X7 на сегодня не опубликовал никто, и главная интрига - оставят ли X7 физические пульты климатической системы с музыкальным проигрывателем или подобно Audi с его модернизированным Q7 передадут управление графическому интерфейсу ЖК-монитора - остается нераскрытой.

В Северной Америке BMW X7 после обновления лишится всех дизельных версий, останутся только бензиновые.

В России на дизельные версии X7 приходится львиная доля продаж модели и двигатели на тяжелом топливе X7 на рынке Таможенного союза сохранит. Напомним, сегодня BMW X7 предлагается с пятью вариантами двигателей - двумя бензиновых и тремя дизельных - диапазоном мощности от 249 до 530 л.с., и стоит от 7 миллионов 560 тысяч рублей.

Фото: motor1.com
#BMW