Обращения по вопросам COVID-19 рассмотрят на госуслугах в течение суток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минцифры и регионам в течение суток прорабатывать поступающие на единый портал госуслуг жалобы граждан по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Такой порядок вводится сегодня.

Фото: iStock