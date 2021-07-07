Обращения по вопросам COVID-19 рассмотрят на госуслугах в течение суток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минцифры и регионам в течение суток прорабатывать поступающие на единый портал госуслуг жалобы граждан по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Такой порядок вводится сегодня.
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Глава правительства расписал министерствам и ведомствам ряд поручений по итогам последнего заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, в частности:
- проверить обоснованность цен на ПЦР-исследования в частных клиниках;
- подготовить методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп населения;
- сверить данные реестра вакцинированных с аналогичными сведениями портала госуслуг.