Opel Zafira Life: дешевле почти всех конкурентов, но лучше ли

Микроавтобус Opel Zafira Life балансирует на стыке сегментов, привлекая силой бренда, современной электроникой и комфортом. "РГ" взяла на тест автомобиль в топовой комплектации Cosmo. Делимся нашими впечатлениям от этого французского немца.

При упоминании нового микроавтобуса Opel Zafira Life в памяти всплывает одноименный минивэн европейского отделения General Motors, пользовавшемся в России высокой популярностью. Тот однообъемник, как помните, сменил три поколения и мог иметь пяти- и семиместную компоновка салона.

Продажи модели третьей генерации прекратились у нас в конце 2015 года. А в декабре 2019 года стартовало производство уже не минивэна, а LCV Zafira Life на производственных мощностях концерна PSA под Калугой, где он выпускается вместе с близкородственными моделями Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Все трио базируется на платформе EMP2 концерна PSA. Первоначально в России была доступна исключительно максимальная версия микроавтобуса Cosmo L. Но в марте 2020 года модельный ряд пополнился более доступными исполнениями.

С возвращением!

Фото: Борис Захаров

Точеные ксеноновые фары со светодиодными бумерангами" над основной линзой и массивный бампер со светодиодными "гирляндами" ДХО и "противотуманками" выглядят современно и святят мощно. В профиль радует гармоничный силуэт, типичный для фургонов. Нижняя часть боковых дверей (пара сдвижных створок - штатное оснащение) защищена пластиковыми накладками.

Что еще примечательно, Zafira Life предлагает такие небюджетные электронные "фишки", как электропривод боковых сдвижных дверей. Достаточно совсем несильно потянуть за ручку, и дверца отъезжает, открывая широкий проем. Или, как вариант, можно провести ногой под задним бампером, и "боковинки" опять-таки начнут движение, реагируя на взмах. Или, скажем, створку можно сдвинуть с водительского места, кнопкой на консоли. Крупная же задняя подъемная "калитка" поднимается и опускается вручную и ее можно использовать как навес, например, на пикнике.

Фото: Борис Захаров

Багажник впечатляет объемом. При семиместной компоновке, как у машины, которую мы взяли на тест, здесь выделено 989 л от потолка до пола. Предусмотрена также и съемная жесткая задняя полка, на которую можно закинуть мелочевку и одежду.

Кабина микроавтобуса топовой комплектации Cosmo выглядит презентабельно. Главная "фишка" в том, что из-за добротной отделки, широких кожаных кресел с откидными подлокотниками, трехступенчатым подогревом, электроприводом настроек и даже функцией массажа принадлежность модели к коммерческому сегменту мастерски замаскирована.

Фото: Борис Захаров

Модная рулевая колонка с подрезанным нижним сектором настраивается как по вылету, так и по углу наклона. Передачи переключаются поворотным тумблером. Слева от "баранки" - еще одна "крутилка" - "умная" противобуксовочная система IntelliGrip. Электрорегулировки кресла и большое "плечо" настроек руля позволяют водителю подобрать по-настоящему удобное положение. По ощущениям перед нами ни дать ни взять полноразмерный минивэн.

Классика и современность

Фото: Борис Захаров

Классическая "приборка" c белыми шкалами хорошо читается. Сенсорный 7-дюймовый дисплей - это, конечно, не рекордный показатель, но с функциональностью все на хорошем уровне. К примеру, не бликует.

Изображение с камеры заднего вида четкое, есть дополнительный сектор, где эмулируется картинка с "высоты птичьего" полета. Вкупе с достаточно большими внешними зеркалами, а также передними и задними "парктрониками" такое "вооружение" серьезно облегчает маневрирование. А между тем, Zafira Life может быть как относительно компактным, так и удлиненным. При одинаковой колесной базе 3275 мм и ширине 1920 у LCV в России имеется два варианта по длине: 4956 и 5306 мм. У нас на тесте второй, топовый вариант.

Классно и очень удобно считывать текущую скорость с проектора данных на лобовое стекло - и это, кстати, настоящая редкость в этом сегменте! Придраться же можно лишь к одному USB-слоту в правой части консоли - явно маловато. Зато по проводу можно "отзеркалить" смартфон через сервисы Apple CarPlay или Android Auto. Впрочем, вопрос с подзарядкой гаджетов решается переходниками - в салоне имеется множество 12-вольтовых розеток, а за спинку переднего пассажирского кресла выведен блок на 220 В.

Фото: Борис Захаров

Второй ряд радует не только удобными креслами, но и широкими возможностями трансформации. Вы можете не только поворачивать сиденья вокруг оси, но и быстро демонтировать их для увеличения грузового пространства. Наконец, такой микроавтобус отлично приспособлен доя путешествий и досуга. В спинки передних и средних кресел вмонтированы мини-столики, а в тестовом автомобиле был еще и большой раскладной стол (его правая и левая части выдвигаются из нижнего бокса и фиксируются горизонтально).

При этом стол можно смещать продольно по направляющим в полу. Важно и то, что пробираться на самую "галерку" очень удобно из-за легкости смещения среднего ряда.

Фото: Борис Захаров

Третий же ряд сидений предлагает достаточно регулировок (вперед/назад, изменение угла наклона спинки. При этом кресла третьего ряда тоже складываются, а при необходимости их можно извлечь и оставить в гараже. В результате освобождается огромное пространство на пять-шесть кубометров, вози - не хочу! В потолочную панель выведены дефлекторы системы вентиляции, так что каждый член экипажа может создать себе комфортный микроклимат.

Драйверская школа

Фото: Борис Захаров

На водительском месте радует капитанская посадка и отличная обзорность. Однако пресловутой "автобусности" нет и в помине. Руль длинноват, но точен, чувствуется инженерная школа. Диаметр разворота 12,4 м позволяет развернуться в пару приемов в стесненном пространстве двора.

Еще один козырь состоит в том, что локализация модели в Калуге предопределила адаптацию к нашим условиям. Важнее всего, что все Zafira Life идут со специально усиленной для наших дорог подвеской и дорожным просветом 175 мм. Соответственно, клиренса практически всегда хватает, а ходовая хорошо отрабатывает неровности, не делая обрусевшего "немца" увальнем. Хотите переезжать "лежачих полицейских" не притормаживая до минимума, - пожалуйста! С разбитым асфальтом и бугристыми грунтовками подвеска тоже справляется неплохо. При этом амортизаторы и пружины отлично держат удар. Наконец, хороши и тормоза, позволяющие быстро осадить машину даже с высоких скоростей.

Фото: Борис Захаров

Турбодизельный 2-литровый 150-сильный мотор, 6-диапазонный "автомат" Aisin и передний привод для Zafira Life не имеют альтернативы, однако переживать из-за этого точно не нужно, поскольку эта связка этой машине отлично подходит.

Производительности мотора вполне хватает даже для быстрых стартов со светофора. На высоких скоростях, не скрою, хочется, чтобы под капотом был дизель с отдачей на пару-тройку десятков "лошадок" больше. Однако на разрешенных ПДД скоростях проблем с обгоном фур и тихоходов не возникает, и это важнее всего. Тем более, что "автомат" не мешкает с переключениями и охотно скидывает пару-тройку передач при "кик-дауне". Даже при активной езде немаленький автомобиль требует какие-то 8 литров солярки на 100 км пути. Согласитесь, неплохо.

Грех жаловаться также на шумоизоляцию. По меркам коммерческого сегмента она без преувеличения хороша. В довершение всего, этот микроавтобус еще и неплохо приспособлен к капризам природы. Скажем, совладать со скользкими и рыхлыми поверхностями позволит система IntelliGrip, которая меняет настройки ESP, минимизируя или наоборот, допуская пробуксовки ведущих колес. Фактически этот ассистент, знакомый по многим моделям концерна PSA (там он называется Grip Control) является бюджетной альтернативой полному приводу, поскольку проходимость и курсовая устойчивость с таким электронным помощником заметно повышаются.

Фото: Борис Захаров

Отметим также такие электронные блага, как системы контроля слепых зон и рядности, адекватно работающий адаптивный круиз-контроль, адаптивная оптика (автоматически меняет дальний на ближний), бесключевой доступ, электропривод складывания зеркал, двухзонный климат и подогрев "лобовухи" в зоне покоя стеклоочистителей.

Как видите, этот "немец" предлагает оснащение не хуже, чем у добротного средне- или полноразмерного кроссовера. При этом цены в сравнении с "одноклассниками" из сегмента LCV очень даже демократичны.

Скажем, за семиместный автомобиль в топовой комплектации Сosmo попросят 3 389 900 рублей, а базовый вариант Innovation оценен в 2 889 900 рублей. Для сравнения: вилка цен на Hyundai H1 составляет 2 499 000 - 2 809 000 рублей, на Volkswagen Multivan - 3 893 800 - 5 827 700 рублей, на Toyota Alphard - 5 882 000 - 5 827 700 рублей, на Kia Carnival - 2 799 900 - 3 779 900. Почти все эти соперники обойдутся заметно дороже.