Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России

Заявления из Лондона о том, что британские корабли продолжат проходить около Крыма, вызывают обеспокоенность, и каждый раз, когда госграница будет нарушаться, Россия будет принимать меры. Об этом заявил, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания главы МИД Великобритании, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, консультации (с Лондоном по теме прохода кораблей в Черном море - прим. "РГ") не ведутся, - сказал Песков. - Отношения фактически находятся в подмороженном состоянии". "Подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность", - отметил он.

Песков напомнил, что и сам президент, и на других уровнях неоднократно отмечали, что будут приняты должные меры в случае нарушения госграницы на море. "Каждый раз, когда будет нарушаться госграница, будут приниматься меры, которые необходимо принимать", - сказал он.

На вопрос, а что если повторится случай с британским эсминцем, пресс-секретарь главы государства сказал, что пограничники будут выполнять действия по инструкциям, также будут задействован весь дипломатический инструментарий. Говоря о том, как этого избежать, Песков заметил: "Просто не нужно нарушать госграницу РФ и делать это абсолютно провокационным образом". "С иным призывом Россия выступать не может", - заключил он.