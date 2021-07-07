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07.07.2021 14:00
Рубрика: Экономика

Производство шампанского в России в первом полугодии упало почти на 40%

Текст: Татьяна Карабут

Производство российского шампанского в первом полугодии 2021 года упало почти на 40%. В январе - июне 2021 года в стране было выпущено 3,72 млн дал, то есть 62,5% от уровня аналогичного периода прошлого года, подсчитали в Национальном союзе защиты прав потребителей на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Фото: Антон Новодержкин/ ТАСС
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При этом в июне 2021 года в стране было произведено 0,58 млн дал, то есть меньше половины (47,5%) от уровня прошлого года.

Такое падение объясняется действием нового закона о виноградарстве и виноделии (вступил в силу 26 июня 2021 года), по которому производить тихие и игристые вина в России можно только из отечественного винограда, поясняет председатель союза Павел Шапкин. Поэтому многие игристые вина, которые производятся из импортного виноматериала, теперь перешли в разряд винных напитков или алкогольных фруктовых напитков и должны стоять на отдельной полке. На объеме производства тихих вин этот закон не отразился: в первом полугодии 2021 года составил 14,33 млн дал (103,9% от уровня аналогичного периода прошлого года). Производство игристых вин пострадало, поскольку для их производства подходит далеко не весь технический виноград, поясняет Шапкин. По этой причине стоимость отечественного винограда резко выросла, и некоторые производители сократили производство игристых вин или перенесли производство в другие страны (например, Молдавию).

По мнению эксперта, с учетом поправок в базовый закон об алкоголе, который обязывает импортеров переименовать свое шампанское в игристое вино (включая производителей из провинции Шампань во Франции), это может привести к дефициту шампанского на российском рынке. К тому же при сокращении производства в России одновременно наблюдается рост потребления игристых вин: за пять месяцев 2021 их объем продаж вырос на 10,6%.

Ранее стало известно о том, что один из ведущих мировых производителей шампанских вин Moet Hennessy приостанавливает поставку шампанского в Россию из-за новых поправок в закон. По нему поставщикам шампанского придется на контрэтикетке указывать, что это не шампанское, а игристое вино. Соответственно, импортерам придется проходить процедуру сертификации заново и перемаркировывать свою продукцию.

По оценке Павла Шапкина, доля Moet Hennessy в общем объеме импорта шампанского в Россию составляет около 1%. Однако изменения коснутся также других поставщиков. Всего в 2020 году из Франции в Россию было поставлено 670 тыс. дал игристых вин. А общий объем импорта игристых вин составил 4,7 млн дал. Всего выпито в России в прошлом году было 17,8 млн дал игристых вин.

"Думаю, поставки игристых вин приостановит не только Moet, но и другие французские компании. Производителям испанской Cava или итальянской Asti перемаркировывать продукцию не придется, поскольку они и так указывают на контрэтикетке, что это игристое вино. Такая продукция в России просто будет располагаться на отдельной полке", - поясняет Павел Шапкин.

Всего объем производства алкогольной продукции в России (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - июне 2021 года составил 76,98 млн дал (98,6% от уровня аналогичного периода прошлого года). В июне 2021 года произведено 14,11 млн дал (92,3% от уровня прошлого года).

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