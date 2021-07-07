В среду, 7 июля, президент провел совещание с членами правительства. Помочь семьям погибших в авиакатастрофе на Камчатке нужно в самое ближайшее время, распорядился он. Владимир Путин также расспросил чиновников о ситуации с коронавирусом, выплатами на детей и с социальной газификацией - бесплатным доведением "голубого топлива" до домов.

Авиакатастрофа на Камчатке: три версии

Основным вопросом совещания стал проект социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасс отмечает 300-летний юбилей. Но начать Владимир Путин решил с крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Напомним, кроме 6 членов экипажа на борту было 22 пассажира, все погибли. Президент рассчитывает, что все вопросы социального характера будут решены и "помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время".

Министр транспорта Виталий Савельев возглавил правительственную комиссию, которая уже облетела место катастрофы, и вместе с губернатором встретился с родственниками. Минздрав и МЧС организовали помощь, работают психологи. Комиссия по расследованию причин рассматривает основные три варианта - неблагоприятные метеоусловия, отказ авиатехники и ошибка экипажа, сказал он. Организована работа по обеспечению страховых выплат родственникам в размере 2 млн 25 тысяч рублей, по линии губернатора будет выплачено по 500 тысяч рублей, и авиакомпания добавит еще по миллиону. Таким образом, общая сумма составит по 3 млн 525 тысяч каждой семье. "Надеюсь, что работа будет проведена в короткие сроки и с должным качеством", - подчеркнул президент и еще раз выразил соболезнования всем родственникам и близким погибших. "Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано, чтобы вас поддержать", - заверил он.

Коронавирус: ситуация остается напряженной

По ситуации с коронавирусом и вакцинацией по просьбе президента доложила вице-премьер Татьяна Голикова. "Эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной", - оценила она. По итогам недели отмечается 162,4 тысячи случаев. Показатель заболеваемости на 17 процентов больше, чем на прошлой неделе.

В 82 регионах заболеваемость растет. Некоторое снижение отмечается только в Москве благодаря ограничительным мерам и достаточно высоким - практически в разы - темпам вакцинации, отметила Голикова. "И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - призвала она. Наибольшая заболеваемость - в группе от 18 до 49 лет. Вице-премьер также сообщила, что регионы наращивают темпы тестирования и только 13 из них не выдерживают норматив.

В 69 регионах запрещены развлекательные мероприятия, услуги общепита с 23 до 6 утра, заявила Голикова и напомнила оставшимся про риски. В ближайшее время будет постановление, которое Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства. Оно определяет критерии оценки эпидемиологической ситуации, по которым региональные власти должны принимать решения о проведении массовых мероприятий. Ограничение не коснется учреждений образования и культуры, добавила вице-премьер.

"Система здравоохранения работает стабильно, хотя нагрузка на нее достаточно большая, но ситуация под контролем", - заверила Голикова. Развернуто чуть больше 216 тысяч ковидных коек, из них более 146 тысяч оснащены кислородом и более 26 тысяч - ИВЛ. Занято 79,5 процента коечного фонда. Загруженность выше среднероссийского в 52 регионах, в четырех - свыше 90 процентов. "Но ситуация под контролем", - уверена зампред кабмина.

В ближайшее время правительство выделит почти 2,5 млрд рублей на лекарства для почти 790 тысяч болеющих дома, сообщила Голикова. Что касается вакцинации, то за последнюю неделю ее темпы возросли более чем в 1,8 раза. Первым компонентом привито почти 27 млн человек, из них оба компонента получили 18,5 млн. Хуже всего ситуация в Дагестане. "Показатели развития эпидемиологического процесса и уровня заболеваемости нас пугают", - не скрывала Голикова. Регион заверил, что справится, но беспокойство остается, сказала она.

Премьер-министр поручил уточнить показатель достижения коллективного иммунитета, рассказала зампред кабмина. С учетом дополнения новыми категориями он должен составить 80 процентов взрослого населения. Это, в частности, и переболевшие, и вакцинированные.

Первым компонентом привито почти 27 млн человек, из них оба компонента получили 18,5 млн

Президент поинтересовался, сказалось ли на ситуации с коронавирусом проведение чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, на что Голикова ответила, что ограничительные меры старались соблюдать, "но под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать". "Есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем ситуацию", - заверила она.

Выплаты на детей: деньги поступят в срок

С 1 апреля выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет осуществляются по новым правилам. С июля также начали давать пособия на детей от 8 до 17 лет из нуждающихся семей и с одним родителем, а также выплаты нуждающимся беременным, которые встали на учет в ранние сроки. С августа должна стартовать широкая кампания единовременной помощи выплат всем семьям, имеющим детей школьников, напомнил Путин.

Глава минтруда Антон Котяков пояснил, что выплаты будут осуществляться Пенсионным фондом на принципах социального казначейства. "Раньше сведения граждане приносили в бумажном виде, а сегодня социальное казначейство это делает за человека", - уточнил он. Новые выплаты будут адресными. Их смогут получать граждане, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Также оценивается имущественная обеспеченность и действует правило "нулевого дохода". Котяков сообщил, что выплата по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста охватит более 20 млн ребят, на нее будет выделено 204 млрд рублей. Начнется она с 16 августа, а заявления можно подавать с 15 июля. Еще министр сообщил, что по жалобе жительницы Астраханской области президенту на "Прямую линию" руководство региона приняло оперативные меры для исправления ситуации: так что выплаты теперь там идут по общим правилам, а неправомерные отклонения будут пересмотрены.

Газ по домам: меняется качество жизни

Об ускорении газификации доложил вице-премьер Александр Новак. Премьер-министр утвердил "дорожную карту". По итогам 2020 года уровень газификации был 71 процент, к 2024 году нужно достичь 75 процентов, к 2030 году - 83 процента. Это будет соответствовать полной газификации, так как во многих регионах есть другие источники, пояснил зампред кабмина.

Президент поручал правительству до 2023 года обеспечить в уже газифицированных населенных пунктах бесплатную подводку газа до границ домовладений, к которым газ еще не подведен. Таких населенных пунктов чуть более 36 тысяч. "Потребуется полностью поменять систему взаимоотношений этого процесса", - сказал вице-премьер. Раньше было несколько ответственных за газификацию, в том числе и сам гражданин. Не хватало средств у муниципалитетов и граждан, вот и получалось, что к поселку газ подведен, а к дому - нет.

Новый подход потребовал существенных изменений в законодательство, поправки в закон о газоснабжении уже приняты и подписаны. Единый оператор будет полностью отвечать за газификацию, сказал Новак. Порядка 4 млн домовладений можно будет бесплатно подключить к 2023 году по программе социальной газификации. Сроки подключения определят к августу, а в конце июля "Газпром" запустит сайт для заявок и расчета стоимости. "Важно только, чтобы все это работало, так что прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись. Это важно для людей... качество жизни меняется от этого", - подчеркнул Путин.