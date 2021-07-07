Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода должника от списания

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить принятие решений, необходимых для защиты минимального дохода должника от списания. Перечень поручений, подготовленный по итогам "Прямой линии", опубликован на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 октября.

В конце июня Путин подписал закон, вводящий неприкосновенный минимум в доходах должников. После всех взысканий у человека должна остаться на счету минимальная зарплата, то есть МРОТ.

На неприкосновенный минимум не вправе претендовать алиментщики. Кроме того, принятые нормы не действуют в отношении тех, кто возмещает вред, от совершенного ими преступления.