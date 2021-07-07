Можно сказать, что ученый Вятского госуниверситета Юрий Юркин сумел опередить японских специалистов в создании материала, который существенно повышает безопасность зданий при землетрясениях. Во всяком случае, именно его выбрал испанский профессор Амадео Бенавент-Климент для проведения совместных исследований.

- Дело в том, что профессор разработал новую технологию защиты от землетрясения, - говорит Юркин. - Этот демпфер собран по принципу "труба в трубе". Он объединяет плюсы двух уже известных способов защиты от подземных ударов. Но этого испанцу показалось мало, и он решил еще усилить защиту, заполнив промежутки между трубами материалом, который будет первым воспринимать подземные толчки и их гасить.

И вот два ученых, что называется, нашли друг друга. Наш в Вятке занимался много лет разработкой как раз подобного материала. Загвоздка была в том, что он должен обладать тремя взаимоисключающими качествами. Быть и максимально жестким, чтобы держать сильные удары стихи, и эластичным, чтобы при перемещениях не разрушиться, и гасить колебания. В конце концов ученый сумел в одном материале соединить несоединимое. Но оказалось, что задачу решили и в далекой Японии. Почему же испанский профессор все же предпочел вятский вариант? Может, дешевле? Оказалось, дело не в цене.

- Японцы сделали что-то подобное, но не смогли надежно и эффективно "затолкать" свой материал в трубу, - объясняет Юркин. - А я разработал специальную технологию: материал в виде тонкой полоски помещается между трубами, потом нагревается и расширяется, соединяя их намертво. Что повышает устойчивость конструкции.

По словам профессора Бенавент-Климента, разработанный в Вятском университете материал идеально соответствует поставленной задаче.