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07.07.2021 07:35
Рубрика: Авто

Светофор для негодяев

С какой целью на столичных дорогах появляются дополнительные секции светофоров и полицейские мигалки на фонарных столбах
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 149(8500)
На днях я чуть не попал под машину. Возвращаясь домой в подмосковной Лобне, переходил дорогу на зеленый свет, а с другой улицы в этот момент поворачивала точно в меня "Газель".
Секция с белым человечком предупреждает водителя, что на повороте он должен уступить дорогу пешеходу. Фото: Александр Корольков Секция с белым человечком предупреждает водителя, что на повороте он должен уступить дорогу пешеходу. Фото: Александр Корольков
Секция с белым человечком предупреждает водителя, что на повороте он должен уступить дорогу пешеходу. Фото: Александр Корольков

Пришлось резко ускориться, чтобы не оказаться под колесами. А водитель грузовичка еще и обругал меня... за переход дороги на красный! Когда я показал ему на светофор для пешеходов, где светился зеленый человечек, он растерялся. Только тут до него дошло, что он поехал на зеленую стрелку, под которой моргала дополнительная секция с человечком бело-лунного цвета. Такой сигнал разрешает машинам движение, но обязывает уступать пешеходам.

Стой, кто идет

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Такие секции недавно появились на многих перекрестках в Лобне. Цель у них благая. Обычно на наших перекрестках все устроено так, что, когда пешеходам горит зеленый, всем автомобилистам в этом направлении светит красный. И наоборот. При этом перекресток может быть незагружен, из-за чего получается странная ситуация - вы вынуждены стоять, хотя машин или людей в радиусе ста метров нет. Понятное дело, что многие в такой ситуации нарушают и идут на красный, жалея впустую тратить минуту - машин-то нет! Признаюсь, на этом злосчастном перекрестке так делал и я. Поступали так часто и дети - наверняка подсмотрели у взрослых. Дополнительная секция и решает эту проблему - она позволяет одновременно переходить дорогу пешеходам и поворачивать с другой улицы автомобилистам. Вот только последним нужно уступить пешеходам. Благодаря этому у пешеходов есть больше времени, чтобы перейти дорогу на зеленый, а автомобили чаще могут сделать маневр.

Вот только не все автомобилисты к этому нововведению уже привыкли. Недавно я в этом убедился и в центре Москвы на площади Тверской Заставы. Ехал на машине из области в центр, с Ленинградского шоссе нужно было повернуть к Белорусскому вокзалу - там работает стрелка, возле которой раньше всегда собиралась большая пробка. А тут еду и вижу, что пробки практически нет - машины поворачивают одна за другой, стрелка все время горит зеленым, а внизу моргает тот самый лунный человечек. Пешеходам тоже горит зеленый, и автомобилисты их пропускают, но тут почти под колеса иномарки вылетает молодой человек на самокате и чудом успевает проскочить перед бампером. Водитель зло кричит ему вдогонку, хотя самокатчик уже растворился в толпе. Глядя на это, думаю, что водителям, видя дополнительную секцию, нужно быть внимательнее вдвойне. Впрочем, как и на обычном, нерегулируемом пешеходном переходе. А пешеходам стоит не забывать, что "зебру" нужно именно переходить, а не проезжать на самокатах, сегвеях, велосипедах и т.д.

В столичном департаменте транспорта говорят, что совмещенные фазы светофоров в Москве сейчас работают по 50 адресам. "Подобная практика есть во многих европейских странах и других российских городах. Она помогает быстрее двигаться автомобилям, а пешеходам не тратить время у светофора", - отмечают в ведомстве.

Если водитель превышает скорость, то на ближайшем светофоре его ждет красный свет

Кстати, это далеко не первая новация, связанная со светофорами. В 2016 году в Москве запустили первый светофор с красным поворотом. Принцип работы прост, когда гаснет зеленая стрелка, разрешающая поворот, вместо нее загорается красная окружность. Она запрещает поворот. Многие поначалу тоже путались - раньше ведь никакой окружности не было. Некоторые водители даже ругали новшество. Однако сейчас такие стрелки есть почти везде и здорово выручают - красная окружность лишний раз подчеркивает, что ехать нельзя. Кроме того, она дает понять, что светофор исправен. Раньше особо спешащие водители ехали под потухшую стрелку, а потом оправдывались, мол, думал, что раз ничего не горит, то светофор сломался.

Ночные огни

Еще одно новшество, которое в последнее время часто встречается на подмосковных дорогах, - проблесковые маячки, установленные на фонарных столбах. Да, вы все правильно поняли - на опорах висят мигалки, которые обычно можно встретить на машинах ГИБДД. В ведомстве их называют шериф-балками, ночью проблесковые маячки видно издалека, водители принимают их за машину дорожной инспекции и сбавляют скорость. Поэтому ставят их обычно в местах повышенной аварийности или возле пешеходных переходов - там, где превышение особенно опасно.

Фото: iStock
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Правда, если новые секции светофоров эксперты одобряют, то шериф-балки чаще ругают. Во-первых, те, кто ездит мимо них часто, быстро привыкнут и перестанут обращать внимание. Во-вторых, никаких прямых указаний они не несут - никто не обязан сбавлять скорость или делать что-то еще, увидев проблесковые маячки. Водители в соцсетях уже сравнивают шериф-балки с картонными макетами автомобилей ДПС - их когда-то ставили вдоль дорог, чтобы тоже заставлять водителей сбавлять скорость. Постепенно они канули в Лету. Не исключено, что шериф-балки ждет подобная судьба, но пока такое устройство повесили даже на соседней с моим домом улице.

Еще один необычный эксперимент с принуждением водителей не превышать скорость затеяли в Зеленограде. Но здесь все куда более технологично: в асфальт вмонтировали датчики, которые контролируют скорость движения. "И если водитель нарушает, то на ближайшем светофоре его ждет красный сигнал, - объясняют в дептрансе. - Так мы хотим сделать дороги безопаснее и для водителей, и для пешеходов с велосипедистами. Пожалуйста, берегите себя и не нарушайте скоростной режим".

Интересно, что для встречного потока продолжает гореть зеленый свет, даже когда персонально нарушителю загорается красный. Умную систему уже окрестили светофором для негодяев. Причем если обычно штрафуют только за превышение на 20 и более километров в час, то персональный красный загорается тем, кто превышает на 10 и более километров.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Кстати

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С улиц городов убирают электросамокаты

Дорожные новшества в столичном регионе касаются не только пешеходов и автомобилистов, но затрагивают и, например, самокатчиков. В Москве недавно ввели "медленные зоны", где на прокатном электросамокате нельзя разогнаться больше определенной скорости - электроника не позволит. Принимать такие меры пришлось из-за растущего числа аварий и популярности этого вида транспорта в целом. С начала года в Москве на прокатных электросамокатах совершили более 2,5 миллиона поездок, и это уже больше, чем за весь прошлый сезон, тогда их было 2 миллиона. При этом самокатчики часто гоняют, разгоняясь на тротуарах порой до 30 и более километров в час.

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