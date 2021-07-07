Опубликован рейтинг самых эвакуируемых автомобилей без номеров

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале рассказал о том, что BMW и Mercedes-Benz возглавили рейтинг самых эвакуируемых автомобилей, припаркованных без номерных знаков в столице. Также среди "лидеров" Kia, Toyota, Hyundai, Skoda, Volkswagen.

Чаще всего эти машины эвакуировали с Кутузовского и Рязанского проспектов, проспекта Мира и улицы Орджоникидзе.

В Дептрансе Москвы отметили, что автомобили без номеров эвакуируются исключительно из соображений безопасности.

Такие транспортные средства, по мнению ведомства, могут использоваться в преступных или террористических целях.

"Если заметили автомобиль без номеров, не приходите мимо: он может представлять опасность. Сообщайте: в ГИБДД (102 или 112) или в МАДИ (+7 495 540 7656)", - добавили в Дептрансе.