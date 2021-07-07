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07.07.2021 11:35
Рубрика: Дороги

Скоростной режим еще на одном участке трассы М-11 повысили до 130 км в час

Текст: Евгений Гайва
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На участке трассы М-11 "Нева" с 546 по 680 км повысили cкоростной режим до 130 км в час, сообщили в госкомпании "Автодор". Этот участок трассы проходит через Новгородскую, Ленинградскую области и город Санкт-Петербург.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Ранее такой же скоростной режим был введен и на других участках трассы. Теперь на М-11 со скоростью 130 км в час можно проехать в общей сложности 571 километр.

Об изменении скоростного режима автомобилистов информируют с помощью табло переменной информации и соответствующих дорожных знаков, отметили в "Автодоре".

На М-11 нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне. Все участки трассы с 59-го км и до Санкт-Петербурга полностью освещены.

Общая протяженность участков дорог в ведении "Автодора" с повышенным скоростным режимом составляет более тысячи километров. На 418 километрах действует скоростной лимит в 110 км в час, еще на 598 километрах - 130 км в час.

Как уточнили в госкомпании, скоростной режим планируется постепенно увеличивать на тех участках, где транспортно-эксплуатационные показатели и условия движения отвечают необходимым требованиям.