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Рубрика: Экономика

Дорога на Жаворонки

Сообщение между Можайским и Минским шоссе стало более удобным
Текст: Любовь Пятилетова
Российская газета - Столичный выпуск № 147(8498)
Вчера открылось движение по реконструированному участку Можайского шоссе возле села Жаворонки Одинцовского округа Подмосковья. Участок сам по себе небольшой - длиной всего 3,8 километра, но очень важный, так как с завершением работ транспортная ситуация улучшится более чем для полумиллиона жителей столичного региона.
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"Это касается населения поселений Жаворонковское, Марушкинское, Первомайское, Десеневское, Рязановское, а также городов Троицка и Подольска", - рассказал первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. В рамках проекта обновлен участок Можайского шоссе, на пересечении трассы с 1-й Советской улицей построена эстакада, а с Можайского и 2-го Успенского шоссе - поворотные съезды, плюс боковой проезд вдоль садового товарищества "Жаворонки-Север".

"Это был непростой объект, в ходе его строительства одних коммуникаций пришлось переложить более 50 километров, - продолжал Петр Аксенов. - Работы планировалось завершить в ноябре 2022 года, но строители справились с задачей на полтора года раньше". В результате появилась развязка, которая ликвидирует в этом месте Можайского шоссе все заторы, плюс обеспечит жителям удобную связь с Минским шоссе. Приехавший на пуск движения по реконструированной дороге министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сказал: "Это пример очень хорошего сотрудничества между Москвой и Подмосковьем".

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Любовь Проценко
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