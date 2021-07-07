Суд отказал в примирении Эдварда Била с пострадавшей по его вине в ДТП

Пресненский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении ходатайства, которое подали представители потерпевшей и обвиняемого о прекращении уголовного дела в отношении Биля Эдуарда "в связи с примирением сторон". Кроме того, суд продлил блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 декабря 2021 года.

"Судебное заседание по уголовному делу назначено на 14 июля 2021 года в 14:00", - сообщили в Пресненском суде.

Недавно "РГ" сообщала, что столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о резонансном ДТП на Садовом кольце, совершенном по вине популярного видеоблогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль).

Следствием ранее было установлено, что 1 апреля этого года Биль, управляя технически исправным автомобилем Audi RS6 Avant, двигался по Садовому кольцу со скоростью 115 км/ч, значительно превысив установленный скоростной режим на данном участке дороги. В итоге лихач выехал на встречную полосу движения на Новинском бульваре и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП здоровью женщины-водителя иномарки причинен тяжкий вред. Пострадавшая только недавно вышла из комы. В надзорном ведомстве также рассказали, что поданное адвокатами обвиняемого ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон следствием было отклонено.