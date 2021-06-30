Дело о ДТП на Садовом по вине блогера Эдварда Била направлено в суд

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении популярного 25-летнего блогера Эдуарда Биля (прозвище - Эдвард Бил).

Молодому человеку вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следствием ранее было установлено, что 1 апреля текущего года Биль, управляя технически исправным автомобилем Audi RS6 Avant, двигался по Садовому кольцу со скоростью 115 км/ч. Отмечается, что он значительно превышал установленный скоростной режим на данном участке дороги. В итоге лихач выехал на встречную полосу движения на Новинском бульваре и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. "В результате ДТП здоровью женщины-водителя иномарки причинен тяжкий вред", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве также рассказали, поданное адвокатами обвиняемого ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон следствием было отклонено.

Подчеркивается, что Биль ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В 2018 году на его счёту 33 нарушения, в 2019 году - 381, в 2020 году - 11 раз.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд Москвы", - заключили в столичной прокуратуре.

Блогеру грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.