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30.06.2021 17:24
Рубрика: Происшествия

Дело о ДТП на Садовом по вине блогера Эдварда Била направлено в суд

Текст: Иван Петров
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении популярного 25-летнего блогера Эдуарда Биля (прозвище - Эдвард Бил).

Молодому человеку вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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Следствием ранее было установлено, что 1 апреля текущего года Биль, управляя технически исправным автомобилем Audi RS6 Avant, двигался по Садовому кольцу со скоростью 115 км/ч. Отмечается, что он значительно превышал установленный скоростной режим на данном участке дороги. В итоге лихач выехал на встречную полосу движения на Новинском бульваре и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. "В результате ДТП здоровью женщины-водителя иномарки причинен тяжкий вред", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве также рассказали, поданное адвокатами обвиняемого ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон следствием было отклонено.

Подчеркивается, что Биль ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В 2018 году на его счёту 33 нарушения, в 2019 году - 381, в 2020 году - 11 раз.

Фото: Дептранс Москвы
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"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд Москвы", - заключили в столичной прокуратуре.

Блогеру грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.

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