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07.07.2021 23:23
Рубрика: Происшествия

Ролики сняли - права отдали

Сразу трое популярных видеоблогеров оказались в криминальной хронике - у всех нарушения на дорогах столицы
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 150(8501)
В Москве начался судебный процесс над видеоблогером Эдвардом Билом, врезавшимся в центре Москвы на встречке в другую машину и покалечившим девушку-водителя. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об этом резонансном ДТП. Следствием было установлено, что 1 апреля этого года Эдуард Биль (настоящее имя блогера), управляя технически исправным автомобилем Audi RS6 Avant, двигался по Садовому кольцу со скоростью 115 км/ч, значительно превысив установленный скоростной режим. В итоге лихач выехал на встречную полосу движения на Новинском бульваре и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. Здоровью женщины-водителя иномарки был причинен тяжкий вред. Пострадавшая только недавно вышла из комы. Поданное адвокатами обвиняемого ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон следствием было отклонено.

Началось заседание в среду с того, что Пресненский районный суд Москвы также отказал в удовлетворении ходатайства, которое подали представители потерпевшей и обвиняемого о прекращении дела в связи с примирением. "Судебное заседание по уголовному делу назначено на 14 июля 2021 года в 14.00", - сообщили в Пресненском суде.

Фото: Николай Гернет/РИА Новости
В Петербурге задержали блогера в полицейской форме

О "приключениях" другого не менее популярного блогера Гусейна Гасанова сообщила московская полиция. Автоинспекторы остановили люксовый автомобиль Ламборгини Урус (стоимость от 16,5 до 20 млн рублей) и заподозрили водителя элитного внедорожника в употреблении алкогольных напитков. За рулем иномарки оказался видеоблогер Гасанов. "В 21.30 в 4-м Сетуньском проезде у дома 20 сотрудники 2-го Отдельного спецбатальона ДПС остановили автомобиль под управлением 27-летнего жителя столицы. В ходе проверки документов у автоинспекторов возникло подозрение, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но автолюбитель отказался его пройти", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения".

Материалы будут направлены в суд для принятия решения. Блогера должны будут лишить водительского удостоверения на срок от полутора до 2 лет, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Наконец, тот же Пресненский суд Москвы вчера лишил еще одного видеоблогера Михаила Литвина водительских прав на 4 месяца. "Литвин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ "движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением", - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Согласно материалам дела, 14 апреля Литвин выехал на встречную полосу во время движения по Пресненской набережной.

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