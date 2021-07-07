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07.07.2021 03:20
Рубрика: Общество

Вильфанд о погоде в Москве: Жарко будет даже ночью

Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Мощный антициклон "завис" над центром европейской части России. "И никаких признаков, что он начнет разрушаться в ближайшее время, пока нет", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Максим Блинов \ РИА Новости
Вильфанд пообещал россиянам теплый июль

Он отметил, что жара будет изнуряющей. Даже ночью прохлады ждать не стоит. "Это будет, что называется, тепловой стресс, потому что человек не сможет без кондиционера отдохнуть", - цитирует метеоролога ТАСС. Волной тепла синоптики называют период, когда среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней.

Из-за высокого атмосферного давления в Москве и области дожди маловероятны. Прогнозируется сухая и солнечная погода. В светлое время суток воздух снова будет прогреваться до 32-35 градусов. А ночью 11 июля столбики термометров не опустятся ниже отметки +24 градуса. Это на 7 градусов выше климатической нормы, подчеркнул Вильфанд. Жаркая погода продержится в столичном регионе минимум до середины июля.

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