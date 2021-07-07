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07.07.2021 14:08
Рубрика: Происшествия

Минтранс: В авиакатастрофе с Ан-26 никто не выжил

Текст: Евгений Гайва
После крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке никто не выжил. Об этом сообщил возглавляющий правительственную комиссию министр транспорта Виталий Савельев.

Самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана 6 июля примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту Палана потерпел крушение. "На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет" - передает пресс-служба слова министра после осмотра места крушения самолета.

Фото: Пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского
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Как уточняется, в крае развернут штаб психологической помощи для близких и родственников пассажиров разбившегося самолета. Сейчас проходит совещание комиссии совместно с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и представителями ведомств, задействованных в поисковой операции, ликвидации ее последствий и работе с семьями погибших.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минтранс Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Крушение Ан-26 на Камчатке Авиакатастрофы

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