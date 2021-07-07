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07.07.2021 17:10
Рубрика: Власть

Семьи погибших в авиакатастрофе на Камчатке получат по 3,5 млн рублей

Текст: Дмитрий Гончарук
Родственники погибших при крушении самолета Ан-26 в Камчатском крае получат компенсационные выплаты по 3,5 миллиона рублей. Об этом на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным 7 июля сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

6 июля недалеко от аэропорта Паланы разбился летевший из Петропавловска-Камчатского самолет Ан-26. На борту находились 28 человек, все они погибли.

Фото: ТАСС
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"Организована работа по обеспечению страховых выплат родственникам погибших. По договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, заключенного между "Камчатским авиационным предприятием" и страховой компанией "ВСК", предусмотрена выплата страховой суммы родственникам погибших в размере 2 миллиона 25 тысяч рублей за каждого зарегистрированного", - доложил Савельев главе государства.

Кроме того, губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение о выплате 500 тысяч рублей за каждого погибшего, а "Камчатское авиационное предприятие" выплатит по одному миллиону рублей семье каждого погибшего.

"Таким образом, будет выплачено каждой семье погибшего 3 миллиона 525 тысяч рублей", - отметил Виталий Савельев.

Также будут приняты меры по организации доставки тел погибших к местам захоронения. Глава Минтранса отметил, что группа "Аэрофлот" приняла решение на бесплатной основе доставлять родственников погибших к месту трагедии и обратно.

Фото: МЧС России
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Одновременно Роструд расследует гибель граждан, находившихся при исполнении трудовых обязанностей в момент крушения. "После процедур, необходимых для проведения выплат лицам, имеющим право на страховое возмещение, будут отдельным группам граждан будут назначены единовременные и ежемесячные страховые выплаты", - добавил министр.

Единовременная выплата составляет один миллион рублей, она будет разделена равными долями между теми, кто имеет на нее право. Размер ежемесячной страховой выплаты определят, исходя из среднего заработка погибшего. При наличии иждивенцев у погибших граждан будут проведены соответствующее выплаты из Пенсионного фонда России, этот вопрос находится на контроле у Минтруда.

В регионах Власть Работа власти Правительство Минтранс Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Крушение Ан-26 на Камчатке

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