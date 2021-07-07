В Чите задержали мужчину, расстрелявшего двоих из-за громкой музыки

Сегодня ночью в Чите правоохранители задержали забайкальца, подозреваемого в убийстве, сообщает СК РФ по Забайкальскому краю.

Убийство произошло в ночь на 6 июля. Около 4 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с огнестрельными ранениями. Также с места происшествия в больницу был доставлен раненый мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство", и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух человек".

Следователи СК и уголовного розыска полиции установили, что к убийству может быть причастен 56-летний мужчина, живущий в доме, во дворе которого было совершено преступление.

Как отметили в региональном управлении МВД, полиция и Росгвардия задержали подозреваемого в частном секторе микрорайона Каштак, где он скрывался. Во время обыска в доме они нашли и изъяли самодельное стреляющее устройство. На видео задержания, опубликованном на сайте ведомства, мужчина объясняет, что начал стрелять потому, что люди глубокой ночью громко слушали музыку.

По информации СК, подозреваемый признался в убийстве. Сейчас его задержали на 48 часов, скоро предъявят обвинение и направят в суд ходатайство о заключении под стражу.

"Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности", - подчеркивает ведомство.