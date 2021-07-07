Угрожавший Медногорску крупный степной пожар ликвидирован

Крупный степной пожар, угрожавший Медногорску, потушен: авиаразведка с вертолета подтвердила полную ликвидацию огня. Пожарным, спасателям и добровольцам удалось отстоять город, не допустив распространения пламени на жилые дома.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, борьба со стихией велась четыре дня. По предварительной оценке, за этот период выгорело около 300 гектаров земли. Ширина полосы активного горения доходила до четырех километров.

По данным МЧС по региону, пожар несколько раз вплотную подходил к Медногорску и был остановлен буквально в нескольких десятках метрах от города. В помощь местным огнеборцам прибыли коллеги из Оренбурга, Орска, Новотроицка и Кувандыка, а также члены добровольных пожарных дружин и волонтеры.

Всего на ликвидации стихийного бедствия работали 299 человек и 62 единицы техники - в том числе пожарный поезд станции Кувандык. Войну с огнем с воздуха вела авиация - два самолета Ил-76 Минобороны РФ и вертолет Ми-8 МЧС России.

- Спасибо всем службам, которые работали на тушении огня под Медногорском, - поблагодарил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, лично контролировавший ситуацию на месте происшествия. - МЧС, региональные и муниципальные службы, военно-транспортная авиация, волонтеры - все работали слаженно и с отдачей.