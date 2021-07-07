В деле о стрельбе в школе Казани появились новые фигуранты

Уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, возбуждены в ходе расследования стрельбы в казанской гимназии №175.

Их фигурантами стали генеральный директор компании, отвечавшей за системы контроля в школе, и инженер по монтажу и техническому сервису фирмы, которая обслуживала охранно-пожарную сигнализацию.

По мнению следствия, первая компания не обеспечила исполнение услуг в полной мере, поскольку злоумышленник смог проникнуть в здание, минуя все двери. Сотрудник второй фирмы привлечен, поскольку в одном из классов не сработал оповещатель, по которому директор гимназии объявила тревогу при нападении.

На заседании по избранию меры пресечения, которое прошло в суде Советского района Казани, следователь настаивал на аресте подозреваемых. Однако, по информации пресс-службы суда, ходатайство не было поддержано. Гендиректор компании помещен под домашний арест до 4 сентября, а второму фигуранту назначен запрет определенных действий.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии №175 и открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам. Жертвами нападения стали семь детей и двое педагогов. Более 20 человек, большинство из которых школьники, получили различные ранения. Некоторых из них впоследствии перевели на лечение в Москву в федеральные медцентры.

Нападавший был задержан на месте, позже ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц общеопасным способом и арестовали на два месяца. В настоящее время он находится в Институте им. В. П. Сербского для проведения психиатрической экспертизы. На днях Басманный суд Москвы продлил арест Галявиева до 11 октября.