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07.07.2021 18:50
Рубрика: Власть

Автомобильный обход Кемерова начнут строить в 2021 году

Текст: Дмитрий Гончарук

Работы по строительству автомобильного обхода Кемерова стоит начать уже в 2021 году, заявил 7 июля президент РФ Владимир Путин.

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На совещании главы государства с членами правительства вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с докладом о социально-экономическом развитии Кемеровской области, в котором проинформировал и о проектировании обхода вокруг регионального центра.

"Мы полностью согласовали финансовую схему с министерством финансов. Порядка 43 миллиардов рублей будет стоить этот обход. Это очень важный для города проект, он снимет транзитный трафик, даст возможность развития жилищного строительства, даст импульс к созданию новых рабочих мест", - рассказал Хуснуллин.

По словам вице-спикера, с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым достигнута договоренность, что как только появится проектно-сметная документация, будет сразу же предоставлено финансирование. Половину средств направят из федерального бюджета, а другую - из инфраструктурно-бюджетных кредитов и источников регионального бюджета.

"Нужно обеспечить работу по обходу города Кемерово, нужно начать уже в текущем году. Можно это сделать?", - поинтересовался Владимир Путин у Хуснуллина.

"Как только появится первый объем документации, подготовительные работы, не дожидаясь основного этапа, входим в работу в этом году и ставим себе задачу закончить ее за три года", - отреагировал зампред правительства.

90-километровый транспортный обход должен проложат севернее Кемерова. Сейчас это единственный крупный город, прямо через кварталы которого проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь".

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