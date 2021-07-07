Чемпионка по ЕГЭ дала советы, как получить на экзамене 100 баллов

После подведения итогов Единого государственного экзамена выпускница классического лицея из Ростова-на-Дону Алика Осадчая стала известна на всю страну. Девушке удалось набрать на ЕГЭ максимально возможное число баллов - 400.

Теперь ростовчанка готовится изучать международное право в МГИМО и делится советами, как получить максимальный балл на ЕГЭ и справиться с волнением на экзамене. Для получения отличного результата следует целеустремленно готовиться, а справиться с переживаниями на ЕГЭ поможет концентрация на задании.

- Каждый, кто готовился к экзаменам, кто шел к высоким результатам, безусловно, будет чувствовать даже небольшое волнение. Оно сразу исчезнет, как только ты получаешь задания и концентрируешься на их выполнении: тебя вовлекает процесс - и не остается времени, чтобы думать о каких-то переживаниях, - рассказала Алика Осадчая.

Кроме того, она посоветовала бороться со своими слабостями и иногда отказываться от развлечений в пользу учебы. Также девушка подчеркнула, что на пути будут появляться завистники, родные могут не верить в ваш успех, но выпускникам всегда стоит помнить, ради чего они претендуют на высший балл, и не отступать от цели. В заключении Алика посоветовала использовать дополнительные источники информации, выложенные в открытом доступе, чтобы увеличить свою базу знаний.

Кстати

По итогам основного периода ЕГЭ в 2021 году зафиксирован 8121 стобалльный результат. При этом максимум по двум предметам получили 409 человек, по трем - 16. Рекордсмены по числу стобалльников - русский язык и литература. Регионы-лидеры - Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан и Краснодарский край.