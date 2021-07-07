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07.07.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

На Кубани число погибших от удара стихии достигло восьми человек

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На Кубани во время сильнейшего ливня и последовавших за ним схода селя и паводка погибло, по предварительным данным, уже восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В пяти районах Кубани из-за паводков введен режим ЧС

"В Горячем Ключе вчера были обнаружены погибшими двое мужчин, они находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждения об эвакуации. Общее число жертв от действий стихии выросло до восьми человек", - сообщили в прокуратуре.

Как ранее писала "РГ", под Туапсе при наводнении погибли пять человек, в том числе дети. Это 71-летний житель села Горского, который по состоянию здоровья не мог самостоятельно передвигаться и не успел укрыться от хлынувшей в дом большой воды. На автотрассе в районе села Дефановка 37-летняя женщина и ее 14-летний ребенок были унесены мощным потоком в обрыв. Их муж и отец с обморожением был доставлен в больницу.

Также известно о еще двух погибших - мужчине и ребенке. По предварительной информации, они ехали на лесовозе, когда начался ливень. Еще один человек погиб в Адлерском районе от падения дерева на автомобиль, в котором находился во время налетевшего урагана.

Тем временем

По последней оперативной информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе остаются подтопленными 52 двора и 15 домов. В поселках Джубга, Дефановка, Молдовановка, Лермонтово, Горском, Тенгинка и Архипо-Осиповка под Геленджиком вода полностью сошла. В пунктах временного размещения людей нет. Восстановлено движение на федеральной автодороге А-147 на участке Туапсе - Джубга, спланированы работы по его ремонту.

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