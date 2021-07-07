В Горячем Ключе завели дело после гибели двух мужчин при наводнении

Горячеключевской межрайонный следственный отдел СКР по региону возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ после гибели двух мужчин из-за мощного ливня со штормовым ветром. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Кубани.

Как выяснилось, накануне ночью в Горячем Ключе из-за мощного ливня произошел резкий подъем рек, в результате которого погибли мужчины в возрасте 54 и 70 лет, отдыхавшие во временной постройке, расположенной на земельном участке одного из них в станице Пятигорской. Тела погибших следующим утром обнаружил сын 70-летнего хозяина времянки.

Напомним, непогода началась с Сочи, где залповый ливень со штормовым ветром без перерыва продолжался около 12 часов. В результате разгула стихии погиб один человек, были подтоплены дома, повалены деревья и пострадали пляжные территории.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента, проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, будет проверена работа должностных лиц, ответственных за оповещение населения об ухудшении погодных условий и возможности подтопления населенных пунктов, а также эвакуацию в безопасные районы.