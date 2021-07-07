В Крыму нарушающим COVID-ограничения кафе будут отключать воду и свет

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал органы местного самоуправления отключать от электро- и водоснабжения предприятия общественного питания, которые вопреки предписаниям Роспотребнадзора работают в период с 23.00 до 8.00. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

- Меры жесткие, но другого выхода нет, - пояснил он и добавил, что не позволит кому бы то ни было "развалить полностью систему здравоохранения".

Руководитель республики сообщил, что администрации муниципалитетов получат поручения не продлевать договоры аренды, обслуживания и не заключать "любые" соглашения с предприятиями общепита, которые игнорируют предписания Роспотребнадзора. Он также поручил главам администраций после 23.00 лично патрулировать объекты общепита.

Кроме того, Аксенов поручил составить черные списки предприятий-нарушителей и лишать их господдержки.

- Это непопулярные меры, но жизнь и здоровье людей дороже, - заверил глава Крыма.

Кроме того, он предложил предусмотреть систему бонусов для тех предприятий, которые не нарушают ограничений Роспотребнадзора.

В соответствии с последней редакцией указа главы РК о введении в республике режима повышенной готовности крымским кафе и ресторанам позволено работать в период с 8.00 до 23.00 при условии, что посадочные места составляют максимум половину от общего числа и соблюдении дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 заведение общепита может обслуживать клиентов на вынос либо доставлять пищевую продукцию по вызову.

Всего с начала пандемии в Крыму выявили более 50 тысяч заболевших, в том числе более 44 тысяч уже выздоровели. Скончались более 1,5 тысячи человек.