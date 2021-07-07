В Тюмени эвакуировали жителей дома, в котором захватили банк

Обитателей жилого дома, на первом этаже которого находится банк, сегодня утром захваченный неизвестным, эвакуировали. По данным источника ТАСС, в общей сложности более пятидесяти человек покинули свои квартиры в пятиэтажке.

Напомним, в 9.20 в полицию поступила информация, что в отделение Сбербанка на Червишевском тракте вошел некий мужчина с сумкой, заявил, что в ней находится опасный предмет и потребовал деньги. В помещении банка, по данным правоохранительных органов, находятся двое сотрудников организации.

На месте работают силовики. Территория оцеплена. Люди стоят на безопасном расстоянии. Также местные жители сообщили "РГ", что в районе происшествия не работает интернет.